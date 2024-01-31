Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.



Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.



Türkiye Uzay Ajansı'nın yayınladığı klavuz İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere görev yapıyor.



AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecek.



Şubat ayı başlarında Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatının Orlando açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor. Alper Gezeravcı'nın uzaydan 2 Şubat'ta geri dönmesi bekleniyor.