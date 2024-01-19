Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu | Bakan Kacır: Bu gurur bizim

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesinde "GururDuyTürkiye" etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.



Bakan Kacır, paylaşımında "Yarınlar bizim. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.



Videoda, millet olmanın acıda ve kederde bir olmak gibi heyecan, sevinç ve coşkuda da bir ve beraber olabilmek demek olduğunu dile getiren Kacır, tarihi gururun hep birlikte yaşandığını ve kalplerin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile attığını belirtti. Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay istasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştireceği Türk Uzay Bilim Misyonu'nun, bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:



"Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, Türk gençleri ve Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Milletimizin ufkunu gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak bu yolculuk, inşallah gelecekte de Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçireceğimiz nice projenin de habercisi olacak."



Gezeravcı'nın ay yıldızlı bayrağı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim dönmesini temenni eden Kacır, bu heyecan verici misyonu anbean takip eden çocuklara ve gençlere çok daha büyük başarılara imza atacakları aydınlık bir gelecek diledi.



Kacır, başka bir paylaşımında da Gezeravcı'nın gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyden birini, ortaokul öğrencileriyle birlikte hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer ve TEKNOFEST 2023 Yüksek İrtifa Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı Mehmet Sizer'in fırlatma etkinliğinin özel konukları olduğunu belirtti, bu gece sadece Alper Gezeravcı değil, Türk gençliğinin ve çocuklarının hayallerinin de gökyüzünün sınırlarının ötesine geçeceğini vurguladı.

