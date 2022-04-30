Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçitte meydana gelen 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk, 11 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 30.04.2022 - 17:04

Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 11 yaralı

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'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolundaki alt geçitte meydana geldi.

Yoldaki yoğunluk nedeniyle duran trafikte ani fren yapan Kadir Gülel'in kullandığı otomobile arkadan gelen Yavuz Şirinbilek yönetimindeki araç çarptı.

Arkadan gelen 4 otomobil de kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüleri Hilmi Keskinkılıç (43), Şerafettin Uz (69), Selim Sakallı (55) ile Ayşe Keskinkılıç (22), Halil İbrahim Keskinkılıç (21), Ahmet Yusuf Keskinkılıç (20), Nadi Keskinkılıç (15), Nuray Sakallı (53), Betül Uz Başer (36), Su Başer (3) ve Kerime Uz (57) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si olay yerinden geçen araçlarla, 9'u da ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Ankara istikametine trafiği bir süre yan yoldan sağladı. Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasını ardından 45 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.

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