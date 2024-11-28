Alt geçitte faciadan dönüldü: Beton bariyerleri aşıp karşı şeride devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza Güvenevler Mahallesi'ndeki Atatürk alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen kamyon kontrolden çıkarak yol ortasındaki beton bariyerleri aşıp ardından karşı şeride devrildi.

Kazada devrilen tıra o sırada karşı şeritten gelen bir başka hafif ticari araç çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası alt geçit çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise trafiğin normal akışına dönmesi için yoğun bir çalışma yaptı. Kazan'ın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.