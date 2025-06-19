Alt geçitte kanlı pusu: 1 ölü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir kişi, alt geçitte silahla vurularak öldürüldü.

Alt geçitte kanlı pusu: 1 ölü
Foto: Arşiv

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Fenerler Mahallesi'ndeki alt geçitte S.S., silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerine teslim olan zanlı A.Ç., gözaltına alındı.

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