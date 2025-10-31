Alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'taki Balmumcu Alt Geçidi'nde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.