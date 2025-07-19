SON DAKİKA HABERİ: Altan Öymen yaşamını yitirdi

Öymen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN GENEL BAŞKANIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." diyen Özel, "Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, "Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın genel başkanım. Mücadelen mücadelemizdir." dedi.

MURAT EMİR: BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUYDU

Öymen'in ölüm haberinin ardından NTV yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milletimizin başı sağ olsun. Öymen'i yaklaşık 20 yıldır bizzat tanıyordum. Sayın Altan Öymen, bir Cumhuriyet çocuğuydu. Her kademede önemli görevler yapmıştı." dedi.

"Son yıllarda ağırlığıyla partimiz içerisindeki kimi tartışmalarda çok etkili olmuştu." diyen Emir, "Kimi düğümleri çözmekte hep yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.