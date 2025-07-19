Altan Öymen kimdir, neden öldü? Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in hayatı

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanıdır.



1999–2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer almıştır.



1977 ve 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir.



1999 genel seçimlerinde CHP’nin Meclis dışında kalmasının ardından Genel Başkan Deniz Baykal istifa etmiş; 23 Mayıs 1999’da yapılan 27. Olağanüstü Kurultay’da Altan Öymen, partinin yeni genel başkanı seçilmiştir. Bu görevi 15 ay sürdürmüş, 2000’de yapılan kurultayda Deniz Baykal’a görevi devretmiştir.



Aktif siyaseti bıraktıktan sonra bir süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.



Altan Öymen, iyi derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir. 2024 yılında vefat eden Aysel Öymen ile evliydi ve iki çocuk babasıdır.



18 Temmuz 2025’te bir virüs enfeksiyonu nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştır. 19 Temmuz tarihinde vefat etmiştir.