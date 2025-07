Altan Öymen yaşamını yitirdi

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Altan Öymen için 21 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te Meclis'te, saat 15.00'te ise CHP Genel Merkezi önünde tören düzenleneceği öğrenildi.



Öymen'in cenazesinin 22 Temmuz Salı günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN GENEL BAŞKANIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." diyen Özel, "Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, "Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın genel başkanım. Mücadelen mücadelemizdir." dedi.

ASLI ÖYMEN: KÜÇÜCÜK BİR VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Aslı Öymen, babasının vefatının ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altan Öymen'in geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası yaklaşık 6 haftadır hastanede tedavi gördüğünü aktaran Aslı Öymen, "Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti, her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı, yaş gününü kutladık, güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi, her zamanki gibi memleket meseleleri ile kendi kitaplarıyla, yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu. Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. 93 yaşındaydı, seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek" diye konuştu.

BAHÇELİ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

MURAT EMİR: BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUYDU



Öymen'in ölüm haberinin ardından NTV yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milletimizin başı sağ olsun. Öymen'i yaklaşık 20 yıldır bizzat tanıyordum. Sayın Altan Öymen, bir Cumhuriyet çocuğuydu. Her kademede önemli görevler yapmıştı." dedi.



"Son yıllarda ağırlığıyla partimiz içerisindeki kimi tartışmalarda çok etkili olmuştu." diyen Emir, "Kimi düğümleri çözmekte hep yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.