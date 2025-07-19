Altan Öymen yaşamını yitirdi
Türk siyasetinin ve gazeteciliğin önemli isimlerinden Altan Öymen, yaşamını yitirdi. Öymen bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen yaşamını yitirdi.
Altan Öymen, üç gündür hastanede tedavi görüyordu.
Öymen, geçen haziran ayında akciğer ameliyatı geçirmişti.
Hastaneden taburcu edilen Altan Öymen ameliyatından yaklaşık beş hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Öymen, dün gece yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.
"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ"
Öymen'in ölümüyle ilgili tedavi gördüğü hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Akciğeer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle üç gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir." denildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Altan Öymen için 21 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te Meclis'te, saat 15.00'te ise CHP Genel Merkezi önünde tören düzenleneceği öğrenildi.
Öymen'in cenazesinin 22 Temmuz Salı günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.
ÖZGÜR ÖZEL: GÖZÜN ARKADA KALMASIN GENEL BAŞKANIM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öymen'in ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
"Partimizin 75 yıllık üyesi, son anına kadar Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan hem vefakar hem cefakar Genel Başkanımız Altan Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." diyen Özel, "Kendisine Allah’tan rahmet diyorum. Ailesine, sevenlerine, öncüsü olduğu basın camiamıza, partimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Özel, "Ruhu şad olsun. Gözün arkada kalmasın genel başkanım. Mücadelen mücadelemizdir." dedi.
ASLI ÖYMEN: KÜÇÜCÜK BİR VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Aslı Öymen, babasının vefatının ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altan Öymen'in geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası yaklaşık 6 haftadır hastanede tedavi gördüğünü aktaran Aslı Öymen, "Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti, her şey normale dönmüştü. 6 hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı, yaş gününü kutladık, güzel vakit geçirmeye başladık. Eskisi gibi, her zamanki gibi memleket meseleleri ile kendi kitaplarıyla, yazılarıyla meşguldü. Hep birlikte dediğim gibi her şey güzel gidiyordu. Fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştü aslında, küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı. 93 yaşındaydı, seve seve yaptığı kitap projeleri vardı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek" diye konuştu.
BAHÇELİ: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."
MURAT EMİR: BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUYDU
Öymen'in ölüm haberinin ardından NTV yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milletimizin başı sağ olsun. Öymen'i yaklaşık 20 yıldır bizzat tanıyordum. Sayın Altan Öymen, bir Cumhuriyet çocuğuydu. Her kademede önemli görevler yapmıştı." dedi.
"Son yıllarda ağırlığıyla partimiz içerisindeki kimi tartışmalarda çok etkili olmuştu." diyen Emir, "Kimi düğümleri çözmekte hep yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.
ALTAN ÖYMEN KİMDİR?
Altan Öymen, 20 Haziran 1932'de İstanbul'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar gazeteciliğe yöneldi uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı.
75 YIL BOYUNCA CHP'DE SİYASET YAPTI
Öymen CHP'ye 1950 yılında kaydoldu. Kurucu meclis üyeliğinden, milletvekilliğine, genel sekreterlikten, bakanlığa, genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı.
1999 yılında CHP seçimlerde meclis dışında kalınca Deniz Baykal Genel Başkanlıktan istifa etti. Altan Öymen 27. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçildi. Öymen, 15 ay görevini sürdürdü.
BİRÇOK KİTAP KALEME ALDI
30 Eylül 2000 tarihindeki kurultayda yeniden aday oldu ve eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi ancak seçimi kaybetti. Koltuğu yeniden Baykal'a devretti.
Öymen bu dönemden sonra yakın tarihi kimi zaman da kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları” ve “Öfkeli Yıllar” gibi birçok kitap kaleme aldı.
CHP'NİN "AKİL İNSANLARINDAN" BİRİ OLDU
Altan Öymen vefatına kadar CHP'nin "akil insanlarından" biri oldu. Kritik kararlarda genel başkanlar , parti yöneticileri onun fikrini aldı.
Öymen de kurultaylara, önemli toplatılara her zaman katıldı partisiyle ve siyasetle bağını hiç koparmadı.
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