Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş: Zehirli gaz değeri çok yüksek çıktı

İzmir'de ilaçlama yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde 12 Kasım'da tahtakurularına karşı ilaçlama yapıldı.



Bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybederken 3 kişi de hastanelik oldu.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, konuyla ilgili bir rapor hazırladı.Soruşturma dosyasına giren rapora göre, zehirlenme göz göre göre yaşandı.

Soruşturmada ziraat mühendisi ile bir çalışan tutuklanmış ve işe aracılık eden kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

TARIMSAL İLAÇ KULLANILDI Rapora göre yüksek kapasiteli tarım ambarı ve depolarında kullanılması gereken tarımsal ilaçlar kullanıldı ve evdeki gaz ölçümüne de dikkat çekildi.



Hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için belirlenen üst değerlerin aşıldığı belirtilen raporda ilaçlamayı yapan firmanın bu ürünleri satması için yetkisinin olmadığı vurgulandı.

