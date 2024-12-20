Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş: Zehirli gaz değeri çok yüksek çıktı
İzmir'de bir ay önce bir apartmanda böcek ilaçlaması sonrası bir yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği olaya ilişkin AFAD'ın raporu tamamlandı. Raporda, yüksek dozda tarımsal ilaç kullanıldığı ve zehirli gaz değerinin sınırın çok çok üstünde olduğu belirtildi.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde 12 Kasım'da tahtakurularına karşı ilaçlama yapıldı.
Bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybederken 3 kişi de hastanelik oldu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, konuyla ilgili bir rapor hazırladı.Soruşturma dosyasına giren rapora göre, zehirlenme göz göre göre yaşandı.
TARIMSAL İLAÇ KULLANILDI
Rapora göre yüksek kapasiteli tarım ambarı ve depolarında kullanılması gereken tarımsal ilaçlar kullanıldı ve evdeki gaz ölçümüne de dikkat çekildi.
Hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için belirlenen üst değerlerin aşıldığı belirtilen raporda ilaçlamayı yapan firmanın bu ürünleri satması için yetkisinin olmadığı vurgulandı.
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