Altay tank motorunun dijital üretimi için imzalar atıldı

Törende konuşan Kaval, BMC Power’ın ürettiği motorların üretim hattındaki kontrollerinin artık insan gücüyle değil, yapay zeka temelli kalite kontrol sistemi olan covision tarafından sağlanacağını söyledi.



BMC CEO'su Murat yalçıntaş, “Bir ülkenin geleceği ancak inovasyonla mümkün olur. İnovasyonu yapanlarsa Radarsan gibi genç şirketlerdir. Bundan sonraki hedeflerde Radarsan’ı çok daha büyük projelere imza atarken göreceğiz, bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan ise, sanayi üretiminde dijitalleşmenin önemini anlattı.



COVISION NEDİR?



Covision, insan gözüyle yapılan tüm kontrolü otonom hale getirerek, ölümcül kazalara neden olabilecek üretim kaynaklı hataları önlemeyi ve kalite kontrol sürecini hızlandırarak maliyetin düşmesini sağlıyor. Covision, dünyanın en büyük ve en iyi üretim sistemine sahip olan Toyota’da 2018 yılından bu yana kullanılıyor.