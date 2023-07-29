Altay tank motorunun dijital üretimi için imzalar atıldı

Uzaktan algılama teknolojilerinde uzmanlaşan Radarsan’ın derin öğrenim, yapay zeka, görüntü işleme teknikleriyle geliştirdiği covision, Toyoto’dan sonra BMC Power’da da kullanılmaya başlanacak.
Radarsan ile BMC Power üretimde dijitalleşme anlaşması imzaladı
Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmalarından olan Uluslararası Sanayii Fuarı IDEF önemli bir imza törenine ev sahipliği yaptı.
Savunma sanayinde üretimde dijitalleşme projesi kapsamında, Radarsan ile BMC Power arasında Altay Tankı ve zırhlı araçlarda kullanılmak üzere otonom yapay zeka temelli kalite kontrol sistemi anlaşması imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanlığı SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval ve Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan katıldı.
Törende konuşan Kaval, BMC Power’ın ürettiği motorların üretim hattındaki kontrollerinin artık insan gücüyle değil, yapay zeka temelli kalite kontrol sistemi olan covision tarafından sağlanacağını söyledi.
BMC CEO'su Murat yalçıntaş, “Bir ülkenin geleceği ancak inovasyonla mümkün olur. İnovasyonu yapanlarsa Radarsan gibi genç şirketlerdir. Bundan sonraki hedeflerde Radarsan’ı çok daha büyük projelere imza atarken göreceğiz, bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan ise, sanayi üretiminde dijitalleşmenin önemini anlattı.
COVISION NEDİR?
Covision, insan gözüyle yapılan tüm kontrolü otonom hale getirerek, ölümcül kazalara neden olabilecek üretim kaynaklı hataları önlemeyi ve kalite kontrol sürecini hızlandırarak maliyetin düşmesini sağlıyor. Covision, dünyanın en büyük ve en iyi üretim sistemine sahip olan Toyota’da 2018 yılından bu yana kullanılıyor.
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