Altay Tankı TSK'ya teslim edilecek

Altay Tankı'nın teslimatı 28 Ekim Salı günü BMC'nin Ankara'da Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nde yapılacak.

Törende Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışı da yapılacak.

Modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan Altay Tankı, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gece görüş sistemleri, aktif koruma teknolojileri ve tamamen yerli yazılım altyapısıyla donatılan Altay Tankı, sahada üstünlük sağlamayı hedefliyor.

İlk teslimatın ardından seri üretim aşamasına geçilecek ve Altay, TSK'nın zırhlı birlik gücünü önemli ölçüde artıracak.