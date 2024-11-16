Altay Toprak Kınalı'nın acılı babası: Tamamen bittik

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Baba Recep Kınalı olay sabahı yundıklarında evde hiçbir şey hissetmediklerini, bir koku ya da yan etki duymadıklarını belirtti.



İçinde bulundukları durumu anlatan baba, "Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" diye konuştu.



'BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEN OLMADI'



Olayla ilgili tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün savcılıktaki ifadesindeki, "3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum" sözlerine tepki gösteren Kınalı, "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Yatalak bir teyze olduğunu biliyorum. O kadar. Binada ilaçlama yapılmış, bir komşumuza söylenmiş. 'Camlarınız kapalı olsun' denmiş ama bize bir şey söyleyen olmadı" dedi.



TEK ÇOCUKLARINI KAYBETTİLER



Altay Toprak Kınalı'nın tek çocukları olduğunu söyleyen Kınalı, "Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.



NELER YAŞANDI?



Bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı, İzmir'de apartman dairesinde yapılan böcek ilaçlamasının ardından hayatını kaybetmişti. Kınalı'nın apartmanda yapılan ilaçlama sonrasında zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Olay, apartman sakinlerinin yoğun ilaçlama kokusundan şikayet etmesiyle fark edilmişti.



Apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli gözaltına alınmış, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da boşaltılmıştı. Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği, geçici barınma hizmeti sağladı. AFAD ekiplerince ilaçlanan bina havalandırıldı.