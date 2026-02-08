Altı aylık Melisa bebek öldü. Anne ve bakıcı tutuklandı
08.02.2026 15:50
İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık Melisa bebek, geçirdiği yüksek ateş sonrası hayatını kaybetti. Bebeğini, ateşi olmasına rağmen bakıcıya emanet eden anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı tutuklandı. NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberi...
Hasta bebeği hastaneye götürmedi, tedavi edilmeyen 6 aylık Melisa yaşamını yitirdi.
Olay, İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İddiaya göre, 6 aylık Melisa bebek hastaydı. Kenyalı anne Linah Nyamota Sayisi, buna rağmen kızını bakıcıya bıraktı.
Gece boyu yüksek ateş yaşayan 6 aylık bebek havale geçirdi ve bir süre sonra da nefes alamadı.
Acil yardım hattı arandı. Hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Melisa'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
ANNE VE BAKICININ TÜRKİYE'DE YASAL KALIŞ HAKKI YOKMUŞ
Ölen bebeğin kimliği yoktu. Yabancı uyruklu anne ve bakıcının ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.
Bebeğini ateşi olmasına rağmen komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı kusurlu bulundu.
BABA TÜRK, İFADESİ ALINACAK
Anne Linah Nymaoita Saisi ve komşu İsha Kamara “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” iddiasıyla tutuklandı. Ölen bebeğin babası Türk. Onun da ifadesi alınacak.