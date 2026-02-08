Altı aylık Melisa bebek öldü. Anne ve bakıcı tutuklandı

ANNE VE BAKICININ TÜRKİYE'DE YASAL KALIŞ HAKKI YOKMUŞ

Ölen bebeğin kimliği yoktu. Yabancı uyruklu anne ve bakıcının ise 2022 yılında Türkiye'ye geldiği ve yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.

Bebeğini ateşi olmasına rağmen komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı kusurlu bulundu.

BABA TÜRK, İFADESİ ALINACAK

Anne Linah Nymaoita Saisi ve komşu İsha Kamara “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” iddiasıyla tutuklandı. Ölen bebeğin babası Türk. Onun da ifadesi alınacak.