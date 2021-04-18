Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca olanlar oldu

Sakarya’da ehliyetsiz kullandığı kamyonetin kasasına 6 küçük çocuğunu bindiren yabancı uyruklu baba, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesilen şahıs, tüm çabaları yetersiz kalınca ‘Günah, ceza yazmayın' diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

İHA 18.04.2021 - 14:25

Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca olanlar oldu

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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya’da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya^'nın Adapazarı ilçesi'nde denetim yapan polis ekipleri bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü Z.M.S.A.’nın ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Kamyonetin kasasında Z.M.S.A.’nın 6 çocuğunu da gören polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

"GÜNAH, CEZA YAZMAYIN"

Kuralları hiçe sayarak kamyonetin kasasına bindirdiği 6 çocuğu ile yolculuğunu sürdürürken ekiplere yakalanan ve cezai işlem uygulanmaması için polisleri ikna etmeye çalışan şahıs, "günah, ceza yazmayın" dedi.

Z.M.S.A’ ya sokağa çıkma kısıtlaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrı ayrı cezai işlem uygulanırken, kamyonetin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç teslim etmekten 2 bin 698 TL ceza kesildi.

Öte yandan kamyonetin sahibinin corona virüs sebebi ile karantinada olduğu öğrenilirken, Z.M.S.A.’nın ehliyeti bulunan bir yakını bölgeye gelerek aracı götürdü.

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