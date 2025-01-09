Altı gündür haber alınamıyor: Adıyaman'da kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden altı gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.



En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.



Dalgıç polisler de bölgede arama yaptı.