Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi
İstanbul Güngören'de altı katlı bina, kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.
Güngören'de altı katlı bina, kolonlarından ses gelince tahliye edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta yaşandı.
Elinden bilgiye göre, sokakta bulunan altı katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.
BARİYERLE ÖNLEM ALINDI
Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde ayrıntılı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.
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