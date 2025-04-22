Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi

Elinden bilgiye göre, sokakta bulunan altı katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.

BARİYERLE ÖNLEM ALINDI



Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde ayrıntılı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.