Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi

İstanbul Güngören'de altı katlı bina, kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken, bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi

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Güngören'de altı katlı , kolonlarından ses gelince tahliye edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta yaşandı.

Elinden bilgiye göre, sokakta bulunan altı katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi - 1 Kolonlarından ses gelen binanın girişi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

Altı katlı binada panik: Kolonlarından ses geldi, apartman tahliye edildi - 2 Bina çevresinde bariyerlerle önlem alındı

BARİYERLE ÖNLEM ALINDI

Ekipler, çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde ayrıntılı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.

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