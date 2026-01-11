Altı kişi öldü, bir yıl hapis yatmadı! Müteahhide ödül gibi cezaya acılı anneden tepki
Hatay’da 6 Şubat depremlerinde kaçak binanın yıkılması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği davanın tek tutuklu sanığı olan müteahhit, bir yıl cezaevinden kalmadan tahliye edildi. Üstelik mahkeme heyeti cezada indirim uyguladı. O binada iki çocuğunu kaybeden anne, "Son nefesime karar savaşacağım." diyerek karara tepki gösterdi. NTV'den Melike Şahin'in haberi...
6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Geride kalanların kayıpları için adalet arayışı sürüyor.
“Benim kalbimde bir yangın var ve bütün organlarımı yakıyor. Nefes alırken acı çekiyorum, yemek yerken acı çekiyorum. Geride kalanlar ölüyor.” Bu sözler 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde çocuklarını kaybeden acılı bir anneye ait.
Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı… 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'da evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler.
YIKILAN MÜTEAHHİT BİR YIL BİLE HAPİS YATMADI
O gün o binada 6 kişi hayatını kaybetti. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı, bir yıl bile hapis yatmadı.
Mahkeme, 3 yıl 7 ay hapis cezasında da takdir indirimi kullandı. Kaçak binada ölen 6 kişi için toplam 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
MÜTEAHHİT FİRAR EDERKEN YAKALANMIŞTI
Binanın 66 yaşındaki müteahhidi Selim Arslan deprem sonrası kaçarken yakalandı, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edildi.
BİNANIN KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yıkılan binanın kaçak olduğu da ortaya çıktı.
İki çocuğunu kaybeden acılı anne Vahide Dilek Yıldız, “Bir mühendis, yapı kaydı, proje kaydı hiçbir şey yok. İnşaatta demir yok ya böyle bir yapıya yerleşmişiz." diyerek karara tepki gösterdi.
Dilek Yıldız, o binadan yaralı kurtuldu. 2 ay yoğun bakımda kaldı. Bir ayağında kalıcı hasar oluştu. Onun için hayat, 2 çocuğu için adalet arayışı demek.
Kaybettiği çocuklarının ardından mesleğini, sınıf öğretmenliğini dahi yapamıyor.
Yıldız, “Mesleğimi çok seven bir öğretmendim. Ama şu an çocuklara yaklaşamıyorum, kendi çocuklarımı hatırlıyorum. çocuklarımın bir davranışı bir hareketi onlarda gördüğümde acı çekiyorum.” dedi.
Yıldız ailesi, “Çocuklarım için son nefesime kadar savaşacağım.” diyerek karara tepki gösterdi.
2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ
Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.