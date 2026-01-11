Altı kişi öldü, bir yıl hapis yatmadı! Müteahhide ödül gibi cezaya acılı anneden tepki

BİNANIN KAÇAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yıkılan binanın kaçak olduğu da ortaya çıktı.

İki çocuğunu kaybeden acılı anne Vahide Dilek Yıldız, “Bir mühendis, yapı kaydı, proje kaydı hiçbir şey yok. İnşaatta demir yok ya böyle bir yapıya yerleşmişiz." diyerek karara tepki gösterdi.

Dilek Yıldız, o binadan yaralı kurtuldu. 2 ay yoğun bakımda kaldı. Bir ayağında kalıcı hasar oluştu. Onun için hayat, 2 çocuğu için adalet arayışı demek.

Kaybettiği çocuklarının ardından mesleğini, sınıf öğretmenliğini dahi yapamıyor.

Yıldız, “Mesleğimi çok seven bir öğretmendim. Ama şu an çocuklara yaklaşamıyorum, kendi çocuklarımı hatırlıyorum. çocuklarımın bir davranışı bir hareketi onlarda gördüğümde acı çekiyorum.” dedi.

Yıldız ailesi, “Çocuklarım için son nefesime kadar savaşacağım.” diyerek karara tepki gösterdi.