Altı Kurtuluş Savaşı şehit ve gazisinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen altı şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre madalya verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Liste şöyle:

- 1313 (1897) Kalecik doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu; mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu,

- 1314 (1898) Tefenni doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar; miraçısı oğlu Ali Dumlupınar,

- 1313 (1897) Emirdağ doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam; mirasçısı Torunu Mustafa Çam,

- 1313 (1897) İstanbul doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus; mirasçısı oğlu Ferruh Tezer Orus,

- 1301 (1885) Mucur doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet; mirasçısı torunu Yaşar Özbay,

- 1312 (1896) Milas doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya; mirasçısı oğlu Korkmaz Sakarya.