Altı muhalefet lideri üçüncü kez buluştu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.



Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.



Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.



Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

