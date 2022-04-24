Altı muhalefet lideri üçüncü kez buluştu

Altı muhalefet partisi lideri, üçüncü kez bir araya geldi. DP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 20:40

Altı muhalefet lideri üçüncü kez buluştu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.

Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı , DEVA Partisi Genel Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı 'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

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