Altı şehirde 2 milyar liralık operasyon: 29 tutuklama kararı
Jandarma, altı şehir merkezli yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık opersayonu yaptı. Operasyon kapsamında, hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi bulunan 29 şüpheli tutuklandı. Beş kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldı.
Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.
Gözaltına alınanlardan beşi hakkında adli kontrol kararı verildi.
2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu açıkladı.
Şüphelilere, sosyal medya platformlarında sahte ilanlarla dolandırıcılık, yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı para transferine aracılık ve kripto borsasında para kazanma vaadiyle dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.
