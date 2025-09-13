Altı şehirde DAEŞ'e operasyon: 14 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor. Şanlıurfa merkezli altı şehirde düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

merkezli altı ilde terör örgütü 'e yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Ekiplerce, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 euro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

