Altı araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 1 kamyon, 1 hafif hafif ticari, 3 otomobil ve 1 servis minibüsü, zincirleme kazaya karıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) isimli 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.



Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.