Altılı masa BTP gündemi ile toplandı

Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yapılıyor.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.



Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.



Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, yazılı bir açıklama yapılacak.



BTP'NİN KATILIMI MASADA

Görüşmede masada yer almak isteyen farklı partilerin talepleri değerlendirilecek.



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in BTP'nin katılım talebini liderlere iletmesi bekleniyor.

Masada çoğunluk, genişlemeye ilkesel katılımı desteklese de direk katılıma sıcak bakmıyor. Toplantıda katılım taleplerine yönelik ilke kararı alınması bekleniyor.

ADAY MÜZAKERERİ YILBAŞINDAN SONRA



Toplantıların bundan sonra 15 günlük periyotlarla yapılması da gündeme alınacak.



Masa'da aday müzakerelerinin ise yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.