Altılı masa Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak

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Altılı masada kritik toplantı 2 Mart'ta yapılacak. Liderler bu toplantıda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşacak.

FOX TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kulislerde öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu soruldu.

''KARARLARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE ALMAMIZ GEREKİYOR''

Yapılacak toplantıda bunun yolunun ve yönteminin konuşulacağını belirten Meral Akşener, ''Bu konuda kararlarımızı hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Aldığımız bilgiler 14 Mayıs’ta bu seçimleri yapacağına dair. Biz eğer 6 Nisan öncesinde seçim kararı alınırsa buna oy vereceğimizi söylemiştik. 14 Mayıs’ta yetiştireceğiz diyorlarsa yetiştirmeliler. Erdoğan 14 Mayıs diyorsa kararı kendisi almalı.'' dedi.

''MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK''

Akşener, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da adayın ortak belirleneceğini beyan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kadul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek.'' açıklamasını da sözlerine ekledi.

''PARMAKLAR SÜREKLİ İYİ PARTİ'YE SALLANIYOR''



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı bir ay önce "Yetkili kurullar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylayacak durumda değil." açıklaması yapmış ardından görevinden ayrılmıştı. Akşener bunu hatırlatarak, ''Sayın Kuşoğlu'nun söyledikleri duruyor ama parmaklar sürekli İYİ Parti'ye sallanıyor.'' diye konuştu.



Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıda isim üzerinden ilk kez liderler değerlendirme yapacaklarlar. Açıklamanın ne zaman yapılacağıysa henüz net değil.