Altılı masa aday konusunda uzlaştı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

ADAY 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denilerek, 6'lı masanın Pazartesi günü saat 14.00'de Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha toplanacağı, adayın da bu toplantı sonrası açıklanacağı bildirildi.

İYİ Parti lidesi Akşener'in Cuma günü İl Başkanlarını, Pazar günü de Genel İdare Kurulunu toplayacağı bildirildi.

Bugünkü toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulmayacağı iddia edilmişti.