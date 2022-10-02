Altılı masada ikinci tur başladı

İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.



Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.



Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

