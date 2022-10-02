Altılı masada ikinci tur başladı

Altılı masada yer alan siyasi partilerin liderleri, ikinci tur görüşmelerin ilkini bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulması beklenmiyor.

Altılı masada ikinci tur başladı

İYİ Parti, Demokrat Parti, , DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Genel Başkanı 'nun ev sahipliğinde toplandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı 'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.

Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...