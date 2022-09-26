Altılı masada ikinci tur başlıyor

Muhalefet liderlerinin bir araya geldiği altılı masa toplantılarının ikinci turu önümüzdeki Pazar günü başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi liderleri davet turuna çıkıyor.

Altılı masada ikinci tur başlıyor

Altılı masada ikinci ntur görüşmeleri pazar günü başlayacak. 

CHP Genel Başkanı bugün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı 'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, yarın Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, çarşamba Saadet Partisi ve perşembe de İYİ Parti'ye gidecek.

2 Ekim pazar günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek olan liderler ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve ittifak modeli üzerinde mesai harcayacak.

Liderler ayrıca parlamenter sisteme geçişin yol haritası ile seçim güvenliği için alınacak önlemleri de karara bağlayacak.

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