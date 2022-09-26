Altılı masada ikinci tur başlıyor

Altılı masada ikinci ntur görüşmeleri pazar günü başlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, yarın Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, çarşamba Saadet Partisi ve perşembe de İYİ Parti'ye gidecek.

2 Ekim pazar günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek olan liderler ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve ittifak modeli üzerinde mesai harcayacak.

Liderler ayrıca parlamenter sisteme geçişin yol haritası ile seçim güvenliği için alınacak önlemleri de karara bağlayacak.