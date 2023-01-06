Altılı masada ortak aday mesaisi

Altılı masa karar aşamasına geldi. 9 saat süren en uzun toplantıdan ortak aday için çalışmaya başlama kararı çıktı.



Gözler liderlerin bir araya geleceği 26 Ocak'a çevrildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı için tek adayda anlaştıklarını ve diğer genel başkanların da doğrudan karar süreçlerinin içinde olacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar" ifadelerini kullanan Davutoğlu, bunun büyük bir teminat olduğunu ve karşılıklı hassasiyetler gözeteceklerini söyledi.

CHP'DEN YANIT

Davutoğlu’nun bu açıklaması ve ortak adayın kim olacağı CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a da soruldu.

Cumhurbaşkanı adayını altılı masanın belirleyeceğini ifade eden Öztrak, geçiş süreci yol haritasının 30 Ocak tarihinde açıklanacağını ifade etti.

DEMOKRAT PARTİ'DEN DE YANIT GELDİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan da açıklama geldi. Uysal altılı masanın adayının liderlerden biri olması gerektiğini söyledi. "İsimler üzerinde değerlendirmemiz olmadı ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da değerlendirilecektir" dedi.

Uysal AK Parti’nin başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeler içeren anayasa teklifine karşı 6’lı masanın sadece başörtüsüyle ilgli bir teklif hazırlayacağını da söyledi.