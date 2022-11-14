'Altılı masa'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yapıyor.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.



Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM TERÖR SALDIRISI

Toplantıya ilişkin ortak bir açıklama yapıldı, dünkü terör saldırısının öncelikli gündem maddesi olarak ele alındığı bildirildi.

Açıklamada "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

"DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir.

"ZORLUKLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ"



Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."

BTP'NİN KATILIM TALEBİ MASADA

Toplantıda masaya katılım talepleri de ele alınıyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP'nin bu talebini liderlere iletecek.





ADAY MÜZAKERELERİ YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

Liderlerin toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasına son şeklini de vermesi bekleniyor. Masa'da aday müzakerelerinin ise yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.