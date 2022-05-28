Altılı masanın 4. toplantısı yarın

Haberler 28.05.2022 - 12:52
Altılı masanın yarınki toplantısında ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.
Dördüncü toplantıya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliği yapacak. Toplantının ana gündem maddesi seçim süreci ve sandık güvenliği olacak.
Liderlerin mutabakatıyla kurulan 3 komisyonun yaptığı çalışmalar değerlendirilecek.
Komisyonlar tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan konular, liderlerin onayı sonrasında toplantının bitiminde yayımlanacak bildiride yer alacak.
Toplantıda, seçime yönelik ittifak çalışmalarının ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği üçüncü ittifak konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.