Altılı masanın son toplantısı başladı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

6'lı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından Karamollaoğlu, saat 14.00'te başlayan toplantı öncesi diğer genel başkanları kapıda karşıladı.
Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.
AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Kritik toplantı öncesi Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." açıklaması gelmiş ve kulislerde mesajın adresinin Kılıçdaroğlu olduğu konuşulmuştu.