Altılı masanın son toplantısı başladı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı 6'lı masanın 12'nci toplantısı başladı. Peki kritik toplantı sonrasında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Altılı masanın son toplantısı başladı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
6'lı masa adayı bugün belirlenecek | Akşener: Bazen apoletten vazgeçmek gerekir
6'lı masa adayı bugün belirlenecek | Akşener: Bazen apoletten vazgeçmek gerekir Haberi Görüntüle

6'lı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından Karamollaoğlu, saat 14.00'te başlayan toplantı öncesi diğer genel başkanları kapıda karşıladı.

Altılı masanın son toplantısı başladı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak? - 1

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

Altılı masanın son toplantısı başladı | Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim olacak? - 2

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Kritik toplantı öncesi Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." açıklaması gelmiş ve kulislerde mesajın adresinin Kılıçdaroğlu olduğu konuşulmuştu.

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