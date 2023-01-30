Altılı masanın yol haritası belli oldu

Altılı masa son toplantısını 26 Ocak'ta yaptı. İYİ Parti'nin ev sahipliği yaptığı 11'inci toplantıda "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı.

Metin bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.



6 partinin genel başkan yardımcılarının bölümler halinde açıkladığı metinde 9 ana başlık var:

- Hukuk, Adalet ve Yargı

- Kamu Yönetimi

- Yolsuzlukla Mücadele Şeffaflık ve Denetim

- Ekonomi Finans ve İstihdam

- Bilim Ar-Ge Yenilikçilik Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm

- Sektörel Politikalar

- Eğitim ve Öğretim

- Sosyal Politikalar

- Dış Politika Savunma Güvenlik ve Göç Politikaları



75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.

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Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:



- Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclisin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak



- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclise ait olduğu anayasal güvenceye alınacak



- Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor



- OHAL süresi altı aydan iki aya düşürülmesi planlanıyor



- Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor



- Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor



- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor



- Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor



- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek



- Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması hedefleniyor



- Siyasi etik kanunu çıkartılması ve Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması planlanıyor



- Ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında; anflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilmesi öngörülüyor



- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkartılması hedefleniyor



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- Merkez Bankasının İstanbuldaki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek



- İktidar olunması durumunda kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak

- Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta pirim yükü indirilecek



- İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak



- Her türlü eğitim ve öğretim hizmetinden alınan KDV indirilecek



- Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarını yenilemesinde ÖTV alınmayacak



- Enerji ve madencilik başlığı altında; kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi öngörülüyor, Akkuyu Nükleer Santral Projesi gözden geçirilecek



- Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek, o güne kadar yapılan tüm işlemler incelemeye alınacak



- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilmesi hedefleniyor



- Dış ticaret, iç ticaret ve rekabet politikası başlığı altında; ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankasına satma zorunluluğu kaldırılması planlanıyor



- Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ve sanatkarlar başlığı altında; Ticaret Bakanlığının adının Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülüyor.



BİR SONRAKİ TOPLANTI 13 ŞUBAT'TA



Altılı masanın bir sonraki toplantısı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yapılacak.