Altılı masaya "ortak yetki" tepkisi

Siyasette 6 lidere ortak imza yetkisi tartışması yaşanıyor.

Tartışma Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nin liderlerin son toplansının ardından yaptığı ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracakları ancak genel başkanların da cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacağını açıklamasıyla başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a göre bu bir eş başkanlık sistemi.

Kurtulmuş, "Altılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeye düşünüyorlar. Karar alacaklar 6 kişi" dedi.

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ" VURGUSU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu anayasaya yeni bir darbedir diye konuştu.

Bakan Bozdağ, altılı masanın Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil de altı lideri idare edecek bir özel kalem müdürü aradığını ifade etti.

"Bunlar imzalayacak, o gereğini yapacak. Peki anayasayı ne yapacağız? Anayasa 104 yetkiyi kime vermiş?" diye soran Bakan Bozdağ, "Yüzde bir bile oy alamayan Türkiye'nin yönetimine çöksün diye mi? ifadelerini kullandı.