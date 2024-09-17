Altın da merdiven altına düştü! Piyasa değeri 12 milyon lira değerinde

Mesin'de merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren 8 şüpheli yakalandı. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan altın ele geçirildi.

Altın da merdiven altına düştü! Piyasa değeri 12 milyon lira değerinde

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altını basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 14 adrese özel harekat polislerinin desteğinde baskın yapıldı.

Altın da merdiven altına düştü! Piyasa değeri 12 milyon lira değerinde - 1

Baskında, adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla ayarı ve gramajı düşürülmüş basan 8 şüpheli yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1382 çeyrek ebatlı Cumhuriyet altını, 9 Ata altını, 70 yarım ebatlı Cumhuriyet altını, 109 tam ebatlı Cumhuriyet altını, bir adet 2,5 ebatlı (gremse) Cumhuriyet altını, 34 tam, yarım, çeyrek ve Ata altın yapımında kullanılan kalıp, bir hassas terazi, bir mikrometre, bir ısıtma makinesi, 2 baskı makinesi, bir eritme ocağı, 4 eritme potası, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 milimetre çapında fişek, altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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