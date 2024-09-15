Altın dolu çantayı çalan muavin yakalandı

Manisa'da otobüsteki yolcuya ait altın bulunan çantayı çaldığı tespit edilen muavin tutuklandı. Şüphelinin yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları bir kuyumcuya sattığı ortaya çıktı.

Altın dolu çantayı çalan muavin yakalandı

İstanbul'dan, otobüsle 'nın Turgutlu ilçesine gelen Ş.B. (30) Manisa Otogarı'nda, içinde altın bulunan çantasının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çantanın muavin B.A (46) tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Alaşehir ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları Alaşehir'de bir kuyumcuya sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, söz konusu altınları sahibine teslim etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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