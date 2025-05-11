Altın dolu kasa çalındı: Torun, damat ve görümce yakalandı

Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti.

Amasya 'da yaşayan 73 yaşındaki O.Ö., geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

ÇELİK KASA, DERE YATAĞINDA BULUNDU

Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.

TORUN, SERBEST BIRAKILDI

Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hrsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Abi ve kardeşi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.