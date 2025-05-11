Altın dolu kasa çalındı: Torun, damat ve görümce yakalandı
Amasya’da yaşlı adamın 2 milyon TL’lik altın bulunan çelik kasası çalındı. Polisin yaptığı araştırmada, torun, damat ve görümce yakalandı.
Amasya'da yaşayan 73 yaşındaki O.Ö., geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti.
İZLER, TORUNU İŞARET ETTİ
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı.
ÇELİK KASA, DERE YATAĞINDA BULUNDU
Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.
TORUN, SERBEST BIRAKILDI
Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hrsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Abi ve kardeşi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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