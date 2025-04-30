Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 105 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 96 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 20 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

