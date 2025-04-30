Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 96 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 105 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 96 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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