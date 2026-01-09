Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon. 7 şirkete arama, gözaltılar var

Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon. 7 şirkete arama, gözaltılar var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın kaçakçılığı soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon düzenledi. 7 şirketin sahibi 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

 

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

 

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

