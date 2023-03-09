'Altın Kızlar' operasyonunda 36 tutuklama

Ayrıca aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirlendi.



Operasyonlarda, Kocaeli, Bursa, Samsun ve Bursa'da 35 evden çalındığı belirlenen yaklaşık 8 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ile 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 169 çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları özel aparatlarla açarak eve girdikleri tespit edildi.



Evleri dağıtmadan sadece para ya da altın arayan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra iz bırakmadan dışarı çıktıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesindeki bazı kadınların, kucaklarında bebekleriyle polis araçlarına bindikleri görüldü. Adliyeye sevk edilen 41 çete üyesinden 36'sı ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

