Antalya Manavgat'ın coğrafi işaretli ürünü olma özelliği taşıyan altın susamda hasat başladı.

Altın susamda hasat başladı

Manavgat'ın başta yağ oranı olmak üzere birçok özelliğiyle en kaliteli susam olma özelliğine sahip tescilli altın susamın hasadına başlandı.

Sarılar Mahallesi'nde 6 dönümlük tarlasında ürün hasadı yapan Ali Durmaz, bu yılın verimde geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti.

"600 KİLO SUSAM BEKLİYORUM"

Durmaz, "Her gümülden ortalama 2 kilo yani 10'ar kilo susam olacağını tahmin ediyorum. Toplam 600 kilo susam bekliyorum. Bu yıl 130-140 liradan alıcı bulacağına inanıyorum." dedi.

