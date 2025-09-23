Altın susamda hasat başladı

Antalya Manavgat'ın başta yağ oranı olmak üzere birçok özelliğiyle en kaliteli susam olma özelliğine sahip tescilli altın susamın hasadına başlandı.

Sarılar Mahallesi'nde 6 dönümlük tarlasında ürün hasadı yapan Ali Durmaz, bu yılın verimde geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti.

"600 KİLO SUSAM BEKLİYORUM"

Durmaz, "Her gümülden ortalama 2 kilo yani 10'ar kilo susam olacağını tahmin ediyorum. Toplam 600 kilo susam bekliyorum. Bu yıl 130-140 liradan alıcı bulacağına inanıyorum." dedi.