"Altın ve dövizler tehlikede" dedi: Yaşlı adamın 5 milyon lirası buhar oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde "Gizli operasyon yapılıyor. Altın ile dövizler tehlikede" yalanıyla bir kişi 5 milyon 145 bin lira dolandırdı.
Bursa'da bir kişi dolandırıcıların tuzağına düştü.
Nilüfer ilçesinde yaşayan M.K'yı telefonla arayan bir şüpheli, gizli bir operasyon yapıldığını, altın ile dövizlerinin tehlikede olduğunu söyledi.
M.K'ya banka hesaplarındaki para ve altını alarak kendisine vermesini isteyen zanlı, aradığı numarayı da rehberine "Oğlum Hakan" olarak kaydetmesini istedi.
PANİĞE KAPILDI, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Paniğe kapılan M.K, banka hesabında bulunan 22 bin euro, 66 bin dolar, 21 çeyrek altın, 10 tam altın, bir set, iki küpe ve iki yüzükten oluşan toplam 5 milyon 145 bin liralık döviz ve ziyneti şüpheliye verdi.
Kapüşon ve medikal maske ile yüzünü kapatarak döviz ve altınları alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Dolandırıldığını anlayan M.K'nın şikayetiyle çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Y.K. (35) ve T.İ. (20) olduğunu tespit etti.
Ekipler şüphelilerin kentten ayrıldığını belirledi.
TUTUKLANDILAR
Yerleri tespit edilen şüpheliler ekiplerce İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise serbest bırakıldı.
