"Altın ve dövizler tehlikede" dedi: Yaşlı adamın 5 milyon lirası buhar oldu

Bursa'da bir kişi dolandırıcıların tuzağına düştü.



Nilüfer ilçesinde yaşayan M.K'yı telefonla arayan bir şüpheli, gizli bir operasyon yapıldığını, altın ile dövizlerinin tehlikede olduğunu söyledi.



M.K'ya banka hesaplarındaki para ve altını alarak kendisine vermesini isteyen zanlı, aradığı numarayı da rehberine "Oğlum Hakan" olarak kaydetmesini istedi.



PANİĞE KAPILDI, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI



Paniğe kapılan M.K, banka hesabında bulunan 22 bin euro, 66 bin dolar, 21 çeyrek altın, 10 tam altın, bir set, iki küpe ve iki yüzükten oluşan toplam 5 milyon 145 bin liralık döviz ve ziyneti şüpheliye verdi.



Kapüşon ve medikal maske ile yüzünü kapatarak döviz ve altınları alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Dolandırıldığını anlayan M.K'nın şikayetiyle çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Y.K. (35) ve T.İ. (20) olduğunu tespit etti.



Ekipler şüphelilerin kentten ayrıldığını belirledi.