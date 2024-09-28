Altın zeytin görücüye çıktı

Altın kaplamalı zeytin, 31. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde alanı dolduran binlerce kişiye tanıtıldı.

Altın zeytin görücüye çıktı

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır'ın tanıttığı , Gemlik ve İznik'te yetişen ürünlerden elde ediliyor. Yenilebilir altın kaplama zeytin, bir kutuda 24 adet olacak şekilde sunuluyor. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki bir kutu zeytin, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki müşterilere 300 Dolar, yaklaşık 11 bin lira fiyatla satılıyor. İki yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan, patentli altın zeytin Gemlik'te üretiliyor ve bölge tanıtımına katkı sağlıyor.

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