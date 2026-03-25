Altıncı kattan düşen hemşire yaşamını yitirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal ilçesi Yalı Mahallesi'nde 19 Mart'ta hemşire N.İ.A.'nın (26) 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

DİYETİSYEN SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

N.İ.A.'nın erkek arkadaşı diyetisyen A.A. (53) "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesi alınan A.A., maktul ile özel bir üniversitenin hastanesinde birlikte çalıştıklarını, kendisinin işten ayrıldığını, maktulün ise orada çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Maktul ile aralarında 2 buçuk aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyen şüpheli, dışarıda eğlenip eve döndükten sonra alkol nedeniyle sözlü tartışma yaşadıklarını, evin banyosundan çıktığında salonun penceresinin açık olduğunu ve maktulün atladığını iddia etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.