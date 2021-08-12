Altındağ'da tehlikeli gerginlik

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten biri hayatını kaybetti. Zanlılar mahallede yaşayan Suriyelilerdi, tansiyon yükseldi. Akşam geç saatlere kadar devam eden olaylar polisin müdahalesiyle bastırıldı.

NTV Haber 12.08.2021 - 01:28

Altındağ'da tehlikeli gerginlik

Salı günü yaşanan kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın cenaze töreni öncesi yabancı uyruklu kişiler güvenlik gerekçesiyle mahalleden tahliye edildi. Mahalle sakinlerinden bazıları buna tepki gösterdi.

Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Yabancı uyruklu bir kişiye ait otomobil de devrilerek ters çevrildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da,"Altındağ ilçemizde meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu sona ermiştir" denildi.

Valilik halkı provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

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