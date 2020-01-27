Altındağlı vatandaşlardan depremzedelere yardım desteği

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin bir çok ilinden yardımlar gitmeye başlarken Altındağ Belediyesi de yardım kampanyası başlattı.

Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için adeta seferber olan Altındağlılar, gönderdikleri yardımlarla da duygulandırdı. Yakın zamanda annesini kaybeden bir vatandaşın yardımda bulunduğu battaniye ile yolladığı mektup da hüzünlendirdi. Annesini 20 gün önce kaybettiğini ifade eden yardımsever, mektubunda şunları kaydetti: "20 gün önce annemi kaybettim. Onun sıcaklığını hissedemiyorum ben şu an ama bu battaniyeler ile belki oradaki anne ve çocuklar ısınır. Kalbimiz sizinle. Geçmiş olsun."



Ayrıca yardımlar arasında yer alan yüzlerce duygusal mektup, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi. Bir vatandaş da, bebek kıyafetleri ile birlikte para biriktirdiği kumbarasını yollaması duygulandırdı. Kumbaranın içerisinden çıkan 72 TL 30 kuruş ise, ekiplerce AFAD’ın hesabına yatırıldı.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI YOLLADI



Altındağlı çocuklar hazırladıkları yardım paketlerinde oyuncaklarını gönderdi. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi Üyesi 14 yaşındaki Muhammed Yasin İpek'in annesi Hatun İpek ise, kendi elleriyle yaptığı oyuncağı enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki Yüsra bebeğe gönderdi.



Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, "Açılan her yardım paketinde milletimizin ne kadar büyük olduğu gördük. Halkımız adeta seferber oldu. İnşallah onların emaneti olan yardımları en kısa zamanda AFAD aracılığı ile Elazığ ve Malatya’ya ulaştıracağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.