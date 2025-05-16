Altınları almaya gelen dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Kütahya’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, İsmail A’yı arayarak kimliğinin başkaları tarafından kullanıldığı ve adına Diyarbakır’daki bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde alışveriş yapıldığını söyledi.



Şüpheliler, İsmail A’nın evindeki yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan ziynet eşyalarını isteyerek kuyumcudan aldıkları seri numaralar ile karşılaştıracakları söyledi.

ŞÜPHELENİP KOMŞUSUNA ANLATTI

Durumdan şüphelenen İsmail A, "lavaboya gitmem lazım" diyerek komşusuna durumu anlattı. İhbar üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri harekete geçti.

ALTINLARI ALMAK İÇİN EVE GELDİ

Şüphelilerin İstanbul’dan geldiğini tespit eden polis ekipleri, İsmail A’nın evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerden M.S, altınları almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı.

KORSAN TAKSİCİLİK YAPIYORMUŞ

Yapılan çalışma sonucu korsan taksicilik yaptığı da belirlenen diğer şüpheli M.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.