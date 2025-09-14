Altınları çaldı iddiası: Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde bıçaklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde misafir ettiği arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Zanlının misafirini evdeki altınlarını çaldığı iddiasıyla bıçakladığı öne sürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde S.Y, evinde ağırladığı arkadaşı S.C.K. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi, misafirini bıçakla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ALTINLARI ÇALDI İDDİASI
Ev sahibinin, misafirini evdeki altınlarını çaldığı iddiasıyla bıçakladığı öne sürüldü.