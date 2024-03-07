Altınok'tan Yavaş'a eleştiriler: Ankara'da altın çağ başlayacak

Turgut Altınok, Keçiören Belediye Meclisi'nde Keçiörenli muhtarlarla bir araya geldi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştiride bulunan Altınok, Keçiören Belediyesi'ndeki 5 yıllık görevinde kimseye ayrımcılık yapılmadığını söyledi.



"Oy versin vermesin, belediye başkanı bütün kentin belediye başkanıdır. Dün katıldığı programda, 'Bizimle olan belediyeler kazandı' dedi. Yani diyor ki; 'CHP'li belediyelere çok hizmet ettim, olmayanlara da hizmet etmedim.' Eşit hizmet yapmadığını dün akşam televizyonda söyledi." diye konuşan Altınok, "Yani 'Benim partimden olmazsanız, gerçi partisi de belli değil, size hizmet yapmayacağız' diyor. Biz, eşit ve adil hizmet edeceğiz. Biz asla ayrımcılık yapmadık." ifadelerini kullandı.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARINI BİTİRECEĞİZ"



Ankara'da çözülmesi gereken birçok problem olduğunu ifade eden Altınok, "Keçiören'de 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüm planları yaptık ama Ankara Büyükşehir Belediyesi veto etti. İlk 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını bitireceğiz." diye konuştu.



Çankaya'da da herkesin şikayetçi olduğunu çne süren Altınok, "Orada da kentsel dönüşümü yapacağız. İnsanlar öldükten sonra ah vah demenin anlamı yok. Bütçe çok. Bizler çok iş yapacağız. Her sokakta Altınok'un hizmeti var, her sokakta Altınok'un ayak izi var." değerlendirmesinde bulundu.

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