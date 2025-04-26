Altınyıldız ve Beymen’in kurucusu Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

ALTINYILDIZ VE BEYMEN MARKALARININ KURUCUSU



Babası da kendisi gibi iş insanı olan Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu.



Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de 1,5 milyon lira sermayeyle Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi ve Türk kumaşının dünyaya tanıtılmasında etkin rol oynadı.



Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı.



Başlangıçta erkek koleksiyonlarıyla öne çıkan Beymen, ilerleyen yıllarda kadın koleksiyonunu da portföyüne kattı ve 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

